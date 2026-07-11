Çorum’un Mecitözü ilçesinde alternatif tarım ürünleri arasında yer alan kanolanın hasadı gerçekleştirildi. Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin katılımıyla düzenlenen “Kanola Hasadı Tarla Günü” etkinliğinde, üretim süreci yerinde incelendi.

Etkinlikte kanolanın bölge tarımı açısından taşıdığı potansiyel değerlendirilirken, kıraç alanlardaki gelişimi, dane kalitesi ve verim durumu teknik ekipler tarafından detaylı şekilde ele alındı. Yapılan incelemelerde kanoladan dekara 382 kilogram ürün elde edilerek önemli bir verim başarısına ulaşıldığı belirtildi.

Elde edilen sonuçların, doğru çeşit seçimi, uygun ekim zamanı, gübreleme ve bakım uygulamalarıyla kanolanın kıraç alanlarda yüksek verim sağlayabilecek önemli bir alternatif yağ bitkisi olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Tarla gününde üreticilere; toprak hazırlığı, ekim, gübreleme, yabancı otlarla mücadele, hasat zamanı ve dane kayıplarının azaltılması konularında teknik bilgiler verildi. Ayrıca kanolanın münavebe sistemine katkıları ve pazarlama imkânları da değerlendirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ