Çorum Valisi Ali Çalgan, Buharaevler ve Üçtutlar mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde mahallelerin ihtiyaçları yerinde değerlendirilirken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı vurgulandı.

İlk olarak Buharaevler Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Vali Çalgan, Muhtar Ümit Patıroğlu’ndan mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtarların yerel yönetimin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirten Çalgan, sahadan alınan görüş ve önerilerin hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında yol gösterici olduğunu ifade etti.

Ardından Üçtutlar Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Vali Çalgan, burada da Muhtar Mehmet Bölükbaş ile bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine büyük katkı sağladığını dile getiren Çalgan, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini kaydetti.

Ziyaretlerde Vali Çalgan’a İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile diğer yetkililer eşlik etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ