Yeni Parti’nin Bahabey Caddesi üzerinde açılan iletişim ofisinde üye kayıtları başlarken; CHP eski il başkanlarından Gazi Özkubat ile 22. dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu da ofisi ziyaret ederek üyelik başvurularını gerçekleştirdi.

ÖZKUBAT: “CHP'DEN ÜZÜLEREK AYRILMAK ZORUNDA KALDIM”

Geçmiş dönemlerde CHP'de uzun yıllar İl Başkanlığı görevinde bulunan Gazi Özkubat, üzülerek CHP'den istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

Özkubat ve Ayvazoğlu'nun ziyaretinde İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er ve Dursun Uzunca da hazır bulundu.

Vatandaşların üye olmak için yoğun ilgi gösterdiği dikkatlerden kaçmazken; çok kısa sürede üye sayısının artacağı gözleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK