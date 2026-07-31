Bilindiği üzere CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ile birlikte İl Yönetimi, Merkez İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, ilçe başkanları ve ilçe yönetimleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, bazı belediye meclisi üyeleri ile çok sayıda parti üyesi, CHP’den ayrılarak Yeni Parti’de örgütlenmek üzere kolları sıvamıştı.

Yeni Parti’nin Kurucu İl Başkanı olarak atanması beklenen Dinçer Solmaz, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağında açtıkları irtibat bürosu aracılığıyla üye kayıtlarının kabul edilmeye başlandığını, vatandaşların üyeliklerini bu büro aracılığı ile yaptırabileceğini, önümüzdeki günlerde parti binasının hizmete açılacağını bildirerek, bu arada üye olmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla diğer mahallelerde de irtibat büroları açılacağını bildirdi.

Bahabey Caddesi Yeni Parti İrtibat bürosu, ilk günden dolup taşmaya başlarken, çok sayıda vatandaş üyeliklerini oluşturdu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR