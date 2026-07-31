Çorum siyasetinde CHP'de yaşanan istifa dalgası Belediye Meclisi'ne de yansımaya devam ediyor. Son olarak Belediye Meclis Üyesi Ozan Gazel de partisinden istifa etti.

Edinilen bilgilere göre; CHP'nin Çorum Belediye Meclisi'ndeki 14 üyesinden 9'u partilerinden daha önce istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı. Son olarak Ozan Gazel’in de CHP’den istifa ettiği öğrenildi. Böylece CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı da 4'e düşmüş oldu.

CHP Belediye Meclis Grubunda yalnızca Tuncay Yılmaz, Ezgi Eşmen Tüfekçi, Nazik Bulut ve Onur Topkül kaldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ