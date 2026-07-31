YARIN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek projede yüklenici firma, 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla sahada çalışmalara başlayacak.
PAZARTESİ GÜNÜ ARAÇ TRAFİĞE KAPATILACAK
Proje kapsamında, 3 Ağustos Pazartesi gününden itibaren İlim Yayma Kavşağı araç trafiğine kapatılacak.
Çalışmaların güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla uygulanacak trafik düzenlemesi süresince belirlenen alternatif güzergahlar kullanılacak.
Bu süreçte ulaşım, şehrin kuzey-güney aksındaki ulaşım bağlantıları Osmancık Kavşağı, Binevler Kavşağı ile Akşemseddin Caddesi Çevre Yolu Kavşağı (İskilip Kavşağı) üzerinden sağlanacak.
Ankara-Samsun ve Samsun-Ankara istikametlerinde seyreden araçlar ise şantiye alanı boyunca oluşturulan çevre yolu yan yollarını kullanarak geçişlerini sürdürecek.