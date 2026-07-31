İnönü Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan mağazanın açılışına Yeni Parti Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal, Yeni Parti Kurucu İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve ÇESOB Başkanı Recep Gür çok sayıda davetli katıldı.

Program, yapılan dua ile başladı. Duanın ardından mağazanın açılış kurdelesi protokol üyeleri ve işletme sahipleri tarafından kesildi.

Kurdele kesiminin ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Katılımcılar daha sonra mağazayı gezerek sergilenen ürünleri inceledi. İşletme yetkilileri, mağazada sunulan ürünler ve hizmetler hakkında davetlilere bilgi verdi.

Loca Mobilya yetkilisi Burak Erkan, yeni mağazayla birlikte Çorum'da vatandaşların farklı illere gitmeden çok sayıda markanın ürününe ulaşabileceğini söyledi.

Erkan, 2 bin metrekarelik, merdivensiz ve düz konseptte tasarlanan mağazada Türkiye çapında 21 farklı üst segment markanın ürünlerinin yer aldığını belirterek, "İnsanların farklı illere giderek görebileceği birçok ürünü Çorum'da tek çatı altında topladık." dedi.

Açılışa özel kampanyalarının sürdüğünü ifade eden Erkan, "Açılışımıza özel tüm müşterilerimize yüzde 20 indirim kampanyamız devam ediyor. Tüm halkımızı mağazamıza bekliyoruz." diye konuştu.

İşletmenin diğer ortaklarının Emrah Düzgün ve Mehmet Anıl Çek olduğunu aktaran Erkan, mağazada müşterilerin konforunun ön planda tutulduğunu vurguladı.

Erkan, "Alışverişe gelen misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için kafe alanı oluşturduk. Çocuklu ailelerin rahat alışveriş yapabilmesi amacıyla da çocuk oyun alanı hazırladık. İnsanlarımız burada rahat ve konforlu bir şekilde alışveriş yapabilecek." ifadelerini kullandı.