Belediyeden yapılan açıklamada; daha önce altyapısı tamamen yenilenen caddede asfalt yenileme çalışmaları başlatılacağı açıklandı.

İlk etapta Saat Kulesi ile Valilik Kavşağı arasındaki bölümde modern ve konforlu bir yol oluşturulacağı belirtilirken, ikinci etapta ise Valilik Kavşağı ile Meslek Yüksek Okulu arasında yol yenileme çalışması yapılacağı ifade edildi.

Toplam 1.600 metre uzunluğundaki Gazi Caddesi'nin baştan sona yenileceği duyuruldu.

3 AĞUSTOS'TA TRAFİĞE KAPATILACAK

Yol yenileme çalışması nedeniyle 3 Ağustos Pazartesi günü Saat Kulesi-Valilik arası araç trafiğine kapatılacak.

Çalışmalar süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.