İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı. Küçük, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük'ün işlemleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Küçük, bugün adliyeye sevk edildi.

CEM KÜÇÜK TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Küçük'ün nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusu tamamlandı.

Hakimlik, Küçük'ün tutuklanmasına karar verdi.

“BORÇ ALIŞVERİŞİ” DEDİ

Cem Küçük savcılık ifadesinde, telefon şifresini vermek istemediğini söyledi.

Tahir Sarıkaya isimli kişiyi tanıdığını söyleyen Küçük, “Bu kişinin de gazeteci olmasından dolayı bilirim. Kendisiyle herhangi bir şekilde ticari faaliyetim olmamıştır. Ortak bir işimiz de bulunmamaktadır. Geçmişte borç alıp vermemiz olmuş olabilir.” dedi. Bunun üzerine Küçük’e, “Tahir Sarıkaya isimli kişi ile toplam 27 kez 537 bin 800 TL para alış verişinin olduğu tespit edilmiştir.” denildi.



Küçük bunun üzerine, “Aramızdaki borç alıp vermemizden dolayı olmuştur. Bu kişi ile ortak bir işim yoktur.” dedi.

“ARTIK BİR AYAKKABI HEDİYE EDERSİN”

Cem Küçük’e, Turgut Koç’u tanıyıp tanımadığı sorularak, Koç’un dijital materyallerinin incelendiği ve Turgut Koç ile Whatsapp üzerinden yazışmaları okundu.

Cem Küçük’ün, “iddialar doğru mu değil mi? 500 bin dolar ayda 15 bin dolar görüştünüz mü? dediği, Turgut Koç’un da cevaben “Cem bey Tolgahan Beyle görüştüm fakat görüşmemizde böyle bir konu olmamıştır." dediği, Küçük’ün de "Söyleyeceğim tamam rahat ol, artık bir ayakkabı hediye edersin. Şu an yayın tamamen lehine” diye cevap verdiği görüldü.

Cem Küçük bunun üzerine, “Ömrümde bir kez bu kişiyi gördüm. Bir kez de program esnasında bu kişiyle yazıştım. Turgut Koç bana yazmıştı, ben de canlı yayında düzeltmesini okudum. Turgut Koç ile ilgili o dönem internette haberler dolaşıyordu. Kendisi cevap hakkını kullanmak için benimle iletişime geçti, ayakkabı istememin nedeni tamamen şaka amaçlı kendisini bu olaydan yaklaşık birkaç ay önce A Plus'taki ayakkabı dükkanında gördüğüm için sohbet esnasında söylenmiş bir sözdü. Kendisinden ayakkabı almadım. Yayın lehine demememin sebebi de kendisinin rahatlaması için bu yazışmayı gerçekleştirdim.” diye cevap cerdi.

“PARA KARŞILIĞI ALEYHE VE LEHE HABER YAPAR”

Yine gizli tanığın hakkında beyan bulunduğu ifadesi okundu. Gizli tanığın, “Cem Küçük hakkında bilgi vermek istiyorum. Kendisi şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, tv kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yapar. Cem Küçük HaberTürk yayınlarına çıkmadan önce o donemin İstihbarat Başkanı veya İstihbarat yetkilileriyle görüşmüş algısı yaratmak için telefonunu kulağına götürüp konuşuyor tarzı yapar çevresindeki insanlarda bu şekil algı çalışması yürütürdü. Çevresindeki kişiler bu gerçek olmayan konuşmalara inanıp hareket ederdi. " şeklindeki beyanı okundu.

Cem Küçük, “Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu şekilde hiçbir zaman yayınım olmamıştır. Bu şekilde hiçbir zaman hareketim olmamıştır.” diye cevap verdi.

ADNAN OKTAR İDDİASI

Yine gizli tanığın ifadesinde, “Cem Küçük bir dönem Adnan Oktar suç örgütünün lehine de çalıştığını camiadaki herkes bilir. Araştırılığında bu örgüt ile ilgili de algı çalışması yürüttüğü ortaya çıkacaktır. Adnan Oktar suç örgütüne operasyon yapıldıktan sonra Cem Küçük

panikleyerek sosyal medya hesabını kapatmıştır. Cem Küçük kendisi aleyhine konuşan kişileri genellik Fetöcü veya Pkklı diyerek hedef göstermeye çalışırdı. Bu kişiler Cem Küçük ile bağlantıya geçtiklerinde ücretleri karşılığında lehine haber yapardı. İsmet Koyun isimli kişi İBB dosyasında yargılanıyordu, bu kişinin lehine algı çalışması yürüterek almış olduğu para karşılığı kişiyi İBB dosyasından kurtarmaya çalıştı. Bununla ilgili çalışmalar yürüttü. Haberlerde ve gazetede bu şekil algı çalışması yürüttü.

CHP’li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi övmesi için paylaşım yaptığını bunun karşılığında maddi menfaat elde ettiğini biliyorum." şeklinde verdiği beyanı okundu.

Cem Küçük, “Adnan Oktar'ın yurt dışından kitapları geliyordu. Bu kitapları Türkçe'ye çevirmek için çeviri ekibimle ücreti karşılığında yardımcı oldum. O dönem bir çok yayın evine çeviri yaptım. Hesabıma

gelen paralar bundan dolayıdır. Kendisiyle en son 2012 yılının İftar programında buluştuk. Birçok gazeteci ve siyasi kişiler de bulunmaktaydı. A9 programından bir tane canlı yayına katıldım. Orada gündemi yorumladım. Söz konusu beyan iftira niteliğindedir. Böyle bir durum söz konusu olamaz. İsmet Koyun isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle bir iki kez görüşmemiz olmuştur. Bu kişiden herhangi bir şekilde para almadım. Yanlış hatırlamıyorsam canlı yayında bu kişiyle ilgili konuşma yaptım. Meyda Kritik adlı programda bu konuyla ilgili yorum yaptım. Ömer Eşki isimli kişiyi şahsen tanımam. O dönem CHP'li belediyelere operasyon yapılıyordu, Ömer Eşki de CHP'li belediye olup operasyon yapılmadığı için kendisiyle ilgili tweet attım. Bu tweeti birinin yönlendirmesiyle atmadım.” diye cevap verdi.

“CEM ABİ 5 BİN DOLAR İLE HABER OLUR MU?”

Cem Küçük’e, Devlet Hava Meydanları İşletmecisi Eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar ile arasında geçen whatsapp yazışmaları soruldu. Bu yazışmalarda, Acar’ın Cem Küçük’ten farklı kişiler hakkında talepleri olduğu, Cem Küçük’ün de canlı yayında ve Twitter'da paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği söylendi. 12 Kasım 2024 tarihinde de Acar’ın “Cem abi 5 bin dolar ile yazı yazan ya da haber olur mu, zor konu değil” şeklindeki mesajı da okundu.

EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN İDDİASI

Yine gizli tanığın, “Cem Küçük 2023 yılından önce Murat Ongun ile çok yakındı.

Bu kişiler arasındaki baz çakışmalarına bakıldığında birlikte hareket ettikleri ortaya çıkacaktır. Ayrıca o dönem almış olduğu menfaat karşılığında hareket ederdi. Ekrem İmamoğlu HaberTürk’e

konuk olduğu programdan sonra Kübra Par’ın sunmuş olduğu programda Cem Küçük konuktu. Bu programdan önce Ekrem İmamoğlu'nun Cem Küçük ile yakın ilişkisinin olduğunu, kendisine Murat Ongun’la irtibata devam etmesini gerektiğini söylediğini duydum. O dönem Cem Küçük hem hükümet lehine hem

de Ekrem İmamoğlu lehine çalışmalar yürüttü. Tam anlamıyla ikili oynuyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu olduktan sonra Cem Küçük Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun

ile ilişkisi olduğundan dolayı panikleyip soruşturmayı destekliyor gibi davranarak soruşturmaya gölge düşürmek istedi. Cem Küçük’ün kamuoyuna aktardığı bilgiler incelendiğinde bazı bilgileri doğrulamadan yayımladığı daha sonradan bu açıklamayı sürekli değiştirerek algı çalışması yürüttüğü ortaya çıkacaktır." şeklindeki beyanı okundu.

Cem Küçük, “Bu beyan da iftira niteliğindedir. Murat Ongun ile bir ya da iki kez telefon ile görüşmüşlüğüm olabilir. Onun dışında kendisiyle iletişimim yoktur. Ekrem İmamoğlu ile hiçbir temasım yoktur.” diye cevap verdi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın sevk yazısında, somut olayda şüpheli Küçük'ün çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih Keleş ile ilgili yorum yaptığı, söz konusu canlı yayın programının video çözümlenmesi incelendiğinde "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı." şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtildi.

Bir diğer canlı yayın programında ise Küçük'ün "Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var." diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığının tespit edildiği kaydedilen yazıda, Küçük'ün bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

Bu deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, bu bağlamda somut olayda "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilen yazıda, Küçük'ün üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istendi.