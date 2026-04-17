Kerebi Gazi Ortaokulu seminer salonunda düzenlenen “Dikkat ve Öğrenme Gelişim Süreçlerinde Ebeveyn Rolleri” konulu programda, dijital çağda çocuk yetiştirmenin incelikleri masaya yatırıldı. Anasınıfı velilerine yönelik gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan Özel Eğitim Uzmanı İbrahim Eren, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

Dijital dünyanın çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, günümüzde ebeveyn olmanın her zamankinden daha karmaşık hale geldiğini ifade eden Eren, ailelerin, çocuklarının gelişim özelliklerini doğru analiz etmeden hareket etmelerinin çeşitli sorunlara yol açabildiğini vurguladı.

“OKUL ÖNCESİ DÖNEM KRİTİK BİR EŞİK”

Okul öncesi eğitimin, çocukların hem sosyal yaşama hazırlanmasında hem de akademik süreçlere geçişte belirleyici rol oynadığını belirten Eren, bu dönemin çocukların eğitim hayatındaki en önemli başlangıç noktası olduğunu söyledi.

AŞIRI BAĞIMLILIK UYUM SÜRECİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Eren, aileye aşırı bağımlı çocukların okula başlama sürecinde ciddi duygusal güçlükler yaşayabildiğine dikkat çekerek, çocukların erken yaşta temel özbakım ve iletişim becerileri kazanmasının önemine değindi. Eren, çocukların isteklerini ifade edebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin gelişim açısından kritik olduğunu ifade etti.

ÖDÜL-CEZA DENGESİ UYARISI

Ebeveynlerin sık yaptığı hatalara da değinen Eren, ödül ve ceza yöntemlerinin aşırı kullanımının çocuklarda tatminsizlik ve motivasyon kaybına yol açabileceğini söyledi. Günümüzde anne-baba rollerinin uç noktalara savrulabildiğini belirten Eren, bazı ebeveynlerin çocuklarına ya gereğinden fazla özgürlük tanıdığını ya da aşırı korumacı davrandığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYA ETKİSİNE DİKKAT

Sosyal medyadan edinilen ebeveynlik bilgilerinin sorgulanmadan uygulanmasının risklerine dikkat çeken Eren, her çocuğun farklı sosyal, kültürel ve bireysel özelliklere sahip olduğunu hatırlatarak, bu farklılıklar gözetilmeden yapılan uygulamaların faydadan çok zarar getirebildiğini belirtti.

Artan davranış problemleri, dikkat eksikliği, dil ve konuşma sorunları ile sosyal etkileşim güçlüklerinin bu yanlış yaklaşımlarla bağlantılı olabileceğini ifade eden Eren, ebeveynlerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Eren, sağlıklı bir gelişim süreci için ailede başlayan eğitimin okulda da devam etmesi gerektiğini belirterek, okul-aile-öğretmen iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Seminer, velilerin yönelttiği soruların yanıtlanmasıyla sona erdi. Programa katılan aileler, verilen bilgilerin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçen anasınıfı öğretmenleri Elif Bektaş ve Aslıhan Ergün ile konuşmacı İbrahim Eren’e teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR