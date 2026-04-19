Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 10-17 Nisan tarihleri arasında yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar uyarınca aranan 3 kişi yakalandı.

Yapılan uygulamalarda çok sayıda kişi sorgulanırken, çeşitli suç unsurları da ele geçirildi. Buna göre ekipler il merkezinde sabit ve seyir halinde olmak üzere toplam 118 uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 25 kahvehane ve kıraathane, 26 kafe, 24 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edildi.

Uygulamalar kapsamında toplam 3 bin 275 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak işlem yapıldı. Denetimlerde 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 2 av tüfeği olmak üzere toplam 6 ateşli silah ele geçirildi. Ayrıca 1 kesici alet, 23 fişek, 88 adet sentetik ecza, 10 adet ekstazi ve 70 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Ayrıca Ekipler tarafından 2 bin 286 araç denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 3 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denilerek çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi