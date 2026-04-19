Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu’nun kalbinde 7 bin yıllık bir geçmişe sahip kadim şehir Çorum’un il statüsüne kavuşmasının 102. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında birlik, beraberlik ve kalkınma vurgusu yaptı.

Çorum’un 7 bin yıllık köklü tarihine ve sanayi hamlelerine dikkat çeken Vali Ali Çalgan, “Çorum bugün bölgesinin parlayan yıldızı konumundadır” diye konuştu.

İlimizin köklü geçmişiyle medeniyetlere yön verdiğini, barışın ve kardeşliğin ilk mühürlerinin vurulduğu kadim şehrimizin il statüsüne kavuşmasının 102. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığımızı vurgulayan Vali Çalgan mesajında şu görüşlere yer verdi: “Hattuşa’dan Yazılıkaya’ya uzanan tarihi mirasıyla bir açık hava müzesini andıran Çorum; sadece geçmişin ihtişamını değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kalkınma hamlesindeki azmini de temsil etmektedir. Bereketli topraklarını alın teriyle harmanlayan çalışkan insanı, girişimci ruhu ve sanayi hamleleriyle şehrimiz, bugün bölgesinin parlayan yıldızı konumundadır.

Değerli Çorumlular; Çorum’u daha müreffeh, daha yaşanabilir ve yarınlara güvenle bakan bir marka şehir haline getirmek temel önceliğimizdir. Geçmişten aldığımız bu büyük mirası, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu müstesna gün vesilesiyle, Çorum’un gelişmesi ve kalkınması için emek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor; şehrimizin bereketinin, huzurunun ve güzelliklerinin daim olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum”

