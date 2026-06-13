Sait İstanbullu'nun babası, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkan Yardımcısı Türker Semih İstanbullu'nun dedesi olan Bilgit İstanbullu (91) vefat etti.

Merhumun cenazesi Cuma namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi