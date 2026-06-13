Milliyet Gazetesi köşe yazarı Eren Aka, Çorum Belediyesi tarafından “Gastro Çorum” projesi kapsamında düzenlenen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri’ni köşesine taşıdı.

Açık Ateş Etkinliklerini yakından takip ettiğini belirten Aka, yazısında UNESCO Gastronomi Şehri hedefi doğrultusunda düzenlenen organizasyonun sıradan bir etkinliğin ötesine geçtiğini vurguladı.

Aka, “İspanya, İtalya, Fransa, Brezilya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkeden şefler Çorum’da buluştu. Bedesten Meydanı’nda gerçekleştirilen açık ateş gösterileri, yerel ustalarla yapılan atölye çalışmaları, Hitit mutfağına uzanan programlar ve gastronomi safarileri şehrin tanıtımına önemli katkılar sağladı.” ifadelerine yer verdi.

Eren Aka, Çorum’un tarihî ve kültürel zenginliğini mutfak kültürüyle birleştirerek gastronomi alanında görünür olma yolunda güçlü bir adım attığını belirtti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ