Kararname kapsamında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanırken mevcut Başkan Hasan Öztürk, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na görevlendirildi.

Çorum Cumhuriyet Savcısı Müjde Elif Doğan Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na, Çorum Hakimi Mahmut Doğan Ankara Hakimliğine atanırken, Çorum Cumhuriyet Savcısı Edip Özgür ise Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Savcısı Şahin Kaplan Çorum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atanırken, Ordu Cumhuriyet Savcısı Güner Topal ve Erciş Cumhuriyet Savcısı Aykut Kağnıcı Çorum Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Hakim atamaları kapsamında ise Küçükçekmece Hakimi Ümit Kurnaz, Bilecik Hakimi Seren Şimşek Kurt, Kahramanmaraş Hakimi Esra Gökmen, İskenderun Hakimi Merve Ünder ve Ankara Hakimi Hilal Yıldız Kaplan Çorum hakimliği görevine atandı.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ömer Güven Çorum Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na atanırken, Çorum Cumhuriyet Savcısı Sertan Güven Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na görevlendirildi.

Ayrıca, Bozüyük Hakimi Tuğçe Ceren Erdoğmuş Bayat Hakimliğine, Çorum Hakimi Ercan Kahveci Bozova Hakimliğine, Çorum Hakimi Oğuzhan Saç Çukurca Hakimliğine ve Bayat Hakimi Burak Tan Çatar Batman Hakimliğine atandı.

Muhabir: Haber Merkezi