Çorum'un eski adı Maza olan Güveçli köyü sakinleri, köy yolunun darlığı nedeniyle yaşanan tehlikelere dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Teslim köyü istikametine uzanan yolun hem dar olması hem de yağışlar sonrası yola taş ve toprak birikmesi nedeniyle kazalara davetiye çıkardığını belirten vatandaşlar, sorunun yıllardır çözülememesine tepki gösterdi.

Kurban Bayramı'nda bu yolda kaza tehlikesi atlattığını anlatan bir köy sakini, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi:

"Burası Maza köyünden Teslim köyü istikametine giden yol. Kurban Bayramı'nda ben burada bir kaza atlattım. Çocuklarımla birlikte ölümden döndüm. Bu yolu Güveçli, Boğaba, Teslim, Dağkarapınar, Çıkrıksan, Mazıbaşı, Mustafaçelebi ve Gökgöy gibi birçok köy kullanıyor. Ancak yıllardır bu yolun genişletilmesi için bir adım atılmadı."

Yolun tek şerit halinde olduğunu belirten vatandaş, karşıdan bir kamyon veya büyük aracın gelmesi durumunda sürücülerin kaçabilecek hiçbir alanının bulunmadığını ifade ederek, "Benim arabama karşıdan bir kamyon gelse kaçacak yerim yok. Bu yolun yapılması için illa birilerinin canından mı olması gerekiyor?" diye konuştu.

"SORUN GEÇİŞTİRİLİYOR"

Bölgedeki bir diğer sorunun ise yağmur sularının taşıdığı taş ve toprak yığınları olduğunu belirten köylüler, ekiplerin zaman zaman temizlik yaptığını ancak kalıcı çözüm üretilmediğini söyledi.

Vatandaşlar, "Yağmur yağınca yukarıdan taşlar akıyor. Ekipler gelip temizliyor, sonra gidiyor. Her seferinde aynı şey yaşanıyor. Sürekli temizlik yapmak yerine uygun bir drenaj ve gider sistemi yapılsa sorun kökten çözülecek" ifadelerini kullandı.

Köylüler, özellikle Teslim köyüne kadar uzanan güzergâhta yolun genişletilmesini ve gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce yapılmasını isteyerek, olası can kayıpları yaşanmadan yetkililerin harekete geçmesini talep etti.

