Vali Ali Çalgan, Ankara’ya atanan Levent Tuzcu’ya hizmetleri için teşekkür etti.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü olarak görev yapmakta iken, İŞKUR Genel Müdürlüğüne İstihdam Uzmanı olarak atanan Levent Tuzcu, Çorum Valisi Ali Çalgan'a veda ziyaretinde bulundu.

Levent Tuzcu'ya Çorum'da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Ali Çalgan, yeni görevinde kolaylık ve başarılar diledi.

Tuzcu da Vali Çalgan'a ve Çorum'a görev yaptığı sürece boyunca kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi