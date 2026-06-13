Edinilen bilgilere göre, sabah saat 05.30 sıralarında hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği bölümüne giren sansar, koridorlarda bir süre dolaştı. Bir vatandaşın fark ettiği hayvan kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Poliklinik içerisinde gezen sansar, o sırada hastanede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sansarın önce koridorda dolaştığı sonra tuvalete girdiği görüldü.

Vatandaşlar ve hastane personeli birkaç saat uğraşla hayvanı dışarı çıkarmayı başardı.