Çorum Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından desteklenen Diyanet Gençlik Merkezi’nde “Türk-İslam Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Sergisi” açıldı.

Serginin kurdelesi, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile diğer protokol mensupları tarafından kesilirken, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile birlikte daha sonra sergiyi gezdiler.

Sergi ziyaretine, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ile Müftü yardımcıları da katıldı.

Vali Çalgan, Başkan Aşgın ve diğer konuklar, Hattat Mesut Karaca, Müzehhibe Fatma Güner, Hanife Gürel ve öğrencilerinin "El Emeği Göz Nuru" eserlerini beğeniyle izlediler.