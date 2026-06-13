Yukarı Sanayi'de düzenlenen organizasyona Çorum'un yanı sıra çevre illerden de çok sayıda araç sahibi ve vatandaş katıldı.

Birbirinden özel modifiye araçların sergilendiği etkinlikte ziyaretçiler, araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında desibel, Avrupa güzellik, basıklık ve yerli güzellik yarışmaları düzenlenirken, drift gösterileri de izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Organizasyonda modifiye tutkunları hem araçlarını sergiledi hem de keyifli vakit geçirdi.

"Her yol Çorum'a çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, otomobil meraklılarını aynı çatı altında buluşturdu.