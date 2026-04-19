Sağlık-Sen Çorum Şubesi genel kurulu önceki gün saat 12.00’de Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda yapıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul baskınlarının damga vurduğu genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, kongre divanında ise Kastamonu Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Öz, Çankırı Sağlık Sen Şube Başkanı Tuna Dinç ve Amasya Sağlık Sen Şube Başkanı Ahmet Yeşilgöl görev aldı.

Kongreyi Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, AK Parti Amasya İl Başkanı Av. Galip Uzun, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, önceki dönem Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, önceki dönem Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Barış, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, çevre illerden gelen Sağlık-Sen Şube Başkanları, davetliler ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

“BİZ KURUŞ DEĞİL, DURUŞ

SENDİKACILIĞI YAPIYORUZ”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı güçlerini tazeleme ve yarınlara daha güçlü yürümek için burada olduklarını kaydetti. Kongrenin birlik beraberlik ve inancın şölenine dönüştüğünü vurgulayarak vaatle değil icraatla konuşan bir sendika olduklarını söyleyen Saatcı; “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çorum’da açık ara yetkili sendika olmamız tesadüf değildir. Alın terinin, samimiyetin ve sahadaki emeğin sonucudur. Bu başarı hayal satanların değil, iş üretenlerin başarısıdır. Biz kuruşun değil, duruşun temsilcileriyiz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının daha iyi koşullarda çalışması, daha adil ücret alması için mücadelemiz dün olduğu gibi bugünde yarın da devam edecektir. Üyelerimizin sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz. Sonuna kadar üyelerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kendilerinin sendikacılık anlayışının net olduğunu dile getiren Saatcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimiz güçlü olacak ki milletimiz güçlü olsun. Millet güçlü olacak ki ekonomimiz güçlü olsun. Ekonomimiz güçlü olacak ki insanımız huzurlu olsun. İnsan huzurluysa sağlık da güçlüdür”

1 MAYIS DAVETİ

Memur-Sen İl Başkanı Fatih Okumuş da konuşmasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul baskınında hayatını kaybeden eğitimcimiz ve öğrencilere Allah’tan rahmet dileyerek yaralılara acil şifa dileklerini iletti. Okumuş, bu süreçte kurumlara ve devlete sahip çıkarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini, böylece bu zor günlerin hep birlikte atlatılacağını da kaydetti.

Fatih Okumuş, Memur-Sen’in bu yıl 1 Mayıs’ı Çorum’da kutlayacağını hatırlatarak salondaki tüm katılımcıları aileleri ile birlikte Saat Kulesi’ne beklediklerini de dile getirdi.

İSBİR’DEN ÖVGÜ

31 yıl devlet memurluğunun ardından Ortaköy Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Taner İsbir de kendisinin 1996’da Memur-Sen’e üye olduğunu, Memur-Sen’in kurulması ile ülkede sendikacılığı bir seviye geldiğini, sendikacılığı sadece kırarak dökerek yapmadıklarını anlattı. İsbir ayrıca Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ilçeye atanan yeni memur ve sağlıkçılara Memur-Sen’e üye olmaları telkininde bulunduğunu da vurguladı.

“AK PARTİ, MEMUR-SEN

SAYESİNDE GÜÇLÜDÜR”

Kastamonu Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Öz, yaptığı konuşmada AK Parti ile Memur-Sen’in etle tırnak gibi olduğunu ve bugüne kadar bir çok badire atlatan iktidarın Memur-Sen ve üyeleri sayesinde güçlü olduğunu dile getirdiği kongrede AK Parti Amasya İl Başkanı Av. Galip Uzun da konuşmasında AK Parti ile Memur-Sen’in birbirinin ayrılmaz birer parçası olduğunu, önümüzdeki dönemde de birbirlerine daha sıkı kenetlenmeleri gerektiğini açıkladı.



“GÖNÜLDEN ÜYEYİM”

Programda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da son dönemde okullarda yaşanan olaylara değinerek “Önce ahlak, önce maneviyat” diyen merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ı andı. Kamu çalışanlarının yıllar içinde elde ettiği kazanımlarda Memur-Sen’in katkısına değinen Aşgın, kendisinin de bir dönem Eğitim-Bir-Sen üyesi bir eğitimci olduğunu da hatırlattı. Memur-Sen’e şimdi de gönülden üye olmayı sürdürdüğünü anlatan Başkan Aşgın iktidar ile sağlanan birlikteliğe de vurgu yaparak “Daha yapacak çok işimiz var. Karabağ’ın kurtulması gibi daha Gazze’nin Filistin’in kurtuluşu var” dedi.

“4688 DEĞİŞMELİ”

Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki de konuşmasında Memur-Sen’in kuruluşundan bugüne gelene kadar yaşadığı süreçler hakkında bilgi verdi. Mehmet Akif İnan’ı da anarak bugüne kadar katkısı olan merhumlara teşekkür eren Durali Baki; “Memur-Sen gerçek anlamda sendikacılık yapmaktadır. Ancak 4688 sayılı yasadan kaynaklı eksiklikler başta olmak üzere çok sayıda sorunla uğraşıyoruz. AKP iktidarında ülkemiz prangalarından kurtulmuştur. Ama bu yasa çalışanın hakkını gasp etmeye devam etmektedir. Biz mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Büyük emek veriyoruz ancak böyle bir yasa ile sendikacılık yapamıyoruz. Bu yasa ile masaya bir daha oturmayacağımızı açıkça ifade ettik. Çünkü o masada adaletsiz bir yapı var” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçime geçilirken

Ahmet Saatcı’nın başkanlığındaki Sağlık-Sen Çorum Şubesi Yönetim Kurulu’na Eray Bayrak, Türker Temiz, Rüştü Alakuş, Salih Bozok, Barış Hüneröz ve Bedri Ahirzaman seçildi.

Sendika Denetim Kurulu; Mustafa Kumaş, Mehmet Tekkeşin, Erkan Eltiş, Lütfüye Aybegün Yener ve Mehmet Bayar’da oluşurken, Disiplin Kurulu’na İbrahim Gümüş, Mustafa Damar, Fatih Çalışkan, Aziz Baysa ve Abdullah Emre Terziöz; Üst Kurul Delegeliği’ne ise Ahmet Saatci, Türker Temiz ve Rüştü Alakuş seçildiler.