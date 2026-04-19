Eğitim-İş Çorum Şubesi tarafından okulların güvenli hale getirilmesi için başlatılan imza kampanyası kapsamında yarın (20 Nisan 2026 Pazartesi günü) Kadeş Barış Meydanı’nda imza standı açılacak.

Daha önce bugün açılacağı duyurulan imza standı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Okulların güvenliği için verdiğimiz haklı mücadelemiz devam ediyor. Bizler Eğitim-İş olarak sadece kendi üyelerimize değil, tüm eğitim emekçilerine ve halkımıza söz verdik. Okullar güvenli hale gelene kadar, her okula kadrolu güvenlik görevlisi atanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu nedenle yarın tüm illerimizde stant açıyoruz. İmza kampanyamız 30 Mayıs’a kadar devam edecek. Kadeş Meydanında açacağımız imza standına desteklerinizi bekliyoruz. Birlikte, dayanışmayla başaracağız” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR