Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, YEDAŞ tarafından sanayi sitesinde başlatılan yeni uygulamadan dolayı YEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Eski lambaların sık sık arızalandığını, ledli lambalar ile sanayi sitesinin artık karanlığa bürünmeyeceğini ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, ledli lambaların daha uzun ömürlü olduğunun altını çizdi.

Beraberinde Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin ile birlikte YEDAŞ’ın yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gür, sanayi esnafının her şeyin en güzeline layık olduğunu kaydetti.

