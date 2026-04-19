İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, “Okul Güvenliği” konulu toplantı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürlüğü eğitim yöneticileri ile ilçe millî eğitim müdürleri katıldı. Görüşmede, okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik mevcut durum ve alınabilecek tedbirler ele alındı.

Toplantıda, eğitim kurumlarında huzur ve güvenliğin sürdürülebilirliği için koordinasyonun önemine dikkat çekilirken, ilgili birimlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ