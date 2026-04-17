Hitit Dağcılık Kulübü Başkanı Gürkan Yağmur, doğa yürüyüşlerinin insan psikolojisinden çocuk gelişimine kadar birçok alanda iyileştirici etkiler sunduğunu belirterek, “Doğa bir gezi değil, rehabilitasyon alanıdır” dedi.

Doğa ile insan arasındaki bağın kopmasının modern yaşamın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Yağmur, doğanın yalnızca fiziksel bir aktivite alanı değil, aynı zamanda insan psikolojisini dengeleyen doğal bir “iyileşme ortamı” olduğunu vurguladı.

İnsan zihninin doğaya uyumlu şekilde evrimleştiğini ifade eden Yağmur, betonlaşmış şehir yaşamının bireyde huzursuzluk yarattığını belirtti. Doğada geçirilen zamanın stres hormonu kortizolü düşürdüğünü, kan basıncını dengelediğini ve zihinsel yorgunluğu azalttığını dile getiren Yağmur, şehir hayatının yoğun dikkat gerektiren yapısına karşılık, doğanın zihni dinlendiren bir etki sunduğunu kaydetti.

“DOĞA DAYANIŞMAYI YENİDEN ÖĞRETİYOR”

Doğa yürüyüşlerinin sosyal ilişkiler üzerindeki etkisine de değinen Yağmur, şehirde zayıflayan komşuluk ve güven duygusunun doğada yeniden inşa edildiğini söyledi. Zorlu parkurlarda kurulan yardımlaşmanın bireyleri “ben” odaklı yaşamdan “biz” bilincine taşıdığını ifade eden Yağmur, aynı koşullarda mücadele etmenin insanlar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurguladı.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM

Doğa yürüyüşlerinin dijital bağımlılık üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Yağmur, bu faaliyetlerin bir tür “doğal detoks” işlevi gördüğünü belirtti. Sosyal medyanın sunduğu yapay haz yerine, doğada fiziksel aktiviteyle salgılanan sağlıklı hormonların geçtiğini ifade eden Yağmur, doğada geçirilen zamanın bireyi “anı yaşamaya” yönelttiğini söyledi.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE DOĞANIN ÖNEMİ

Ebeveynlerin doğayı riskli, şehri ise güvenli gördüğünü ancak bu algının hatalı olduğunu belirten Yağmur, şehir hayatının çocuklar için daha büyük ve kalıcı riskler barındırdığını dile getirdi. Hareketsizlik, hava kirliliği ve kaygı bozukluklarının şehir yaşamının sonuçları olduğuna işaret eden Yağmur, doğadaki “yönetilebilir risklerin” ise çocuklarda özgüven, problem çözme ve dayanıklılık geliştirdiğini söyledi.

“DOĞA BİR MABET, KURALLAR VAZGEÇİLMEZ”

Doğa yürüyüşlerinin aynı zamanda bir karakter eğitimi olduğunu belirten Yağmur, doğada sigara içilmemesi gibi kuralların çevre bilinci açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Ancak bazı grupların kuralsız davranışlarının özellikle gençler üzerinde olumsuz örnek oluşturduğunu belirten Yağmur, bu durumun doğru ile yanlış arasında algı karmaşasına yol açtığını söyledi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen bilinçli duruşun önemine dikkat çeken Yağmur, doğaya saygının sabırla öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

“DOĞA BİR REHABİLİTASYON ALANI”

Yağmur, doğanın yalnızca bir gezi alanı olmadığını belirterek, “Doğa, modern insanın bozulan psikolojik ayarlarını yeniden düzenleyen bir rehabilitasyon merkezidir. Hem bireysel huzur hem de toplumsal dayanışma için doğa hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ