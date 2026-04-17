Çorum’da, okul güvenliğinin artırılmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen toplantıya, 81 ilin valisi eş zamanlı olarak katıldı.

Çorum Valiliği Toplantı Salonu’ndan katılım sağlayan Vali Ali Çalgan’a; İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar eşlik etti.

Toplantıda, okullar ve çevresinde hali hazırda uygulanan güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Riskli bölgeler, karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken ek tedbirler detaylı şekilde değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi