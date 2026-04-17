Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, derneklerin beyanname ve iç denetim raporu yükümlülüklerini hatırlatarak, süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren tüm derneklerin, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini ve mali işlemlerini içeren beyannamelerini her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine sunmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili genelgesi doğrultusunda, dernek denetleme kurulları tarafından hazırlanacak “Dernek İç Denetim Raporu”nun dernek bünyesinde muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Yetkililer, beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 15 bin 29 TL idari para cezası uygulanacağını hatırlattı. Öte yandan, beyannamenin gerçeğe aykırı olarak verilmesi durumunda ise 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile karşı karşıya kalınacağı vurgulandı.

