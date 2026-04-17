Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Vakıf 19 Çorumlular Vakfı tarafından Dünya Hitit Günü etkinlikleri çerçevesinde AHL Park Alışveriş Merkezi’nde 4 ülkeden 51 ressamın eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı.

Sergide, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Türkmenistan ve İran'dan sanatçıların Hitit uygarlığının figürlerinden oluşan tabloları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de katıldı.

Serginin küratörü heykeltıraş Hüsna Dişbudak, ressamların Çorum'u ve Hititler'i inceleyip kendi dillerinde yorumladıklarını söyledi.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan da Hititler'in baharın gelişini çok önemsediğini, bu nedenle 15 Nisan'ı Dünya Hitit Günü ilan ettiklerini, 6 yıldır da kutlama programları düzenlediklerini ifade etti.

Bilan, Çorum'u tanıtmak amacıyla geçmişte Ankara'da düzenlenen etkinliklerin bu yıl Çorum'da yapıldığını, yurt dışındaki birçok ülkeden de etkinlik yapmak üzere davet aldıklarını vurguladı.

Sergi bir hata boyunca gezilebilecek.

Yaşar Çallı, Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’ye eserler hakkında bilgi verirken…

Lemzi Çöqplü ve Alper Bilan, sanatçılarla…