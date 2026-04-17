Bilgi Çorum Koleji’nden okullara yönelik saldırılarla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Unutulmamalıdır ki çocuklarımızın fiziksel güvenliği kadar psikolojik güvenliği de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle aileler, eğitimciler ve ilgili kurumlar olarak iş birliği içerisinde hareket etmek, çocuklarımızı şiddetten uzak, sevgi ve saygı temelli bir ortamda yetiştirmek hepimizin ortak görevidir.” denildi.

Açıklamada “Bilgi Koleji olarak öğrencilerimizin güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya ve onları bilinçli, sağduyulu bireyler olarak yetiştirmeye, öğretmenlerimizin saygınlığı ve güvenliğinden taviz vermemeye, kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.