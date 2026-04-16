İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığındaki toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ile Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, il milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantı sonrası İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da iki okulda yaşanan menfur silahlı saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Bakanlar Çiftçi ve Tekin'in katılımıyla, 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, olayların tüm yönleriyle ele alındığı, okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar, risk alanları ve ilave tedbir ihtiyaçlarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, “Toplantıda öncelikle, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıların oluş şekli, ilk müdahale süreci, kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ve olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilmiştir. Bunun yanında, okullarımızın iç ve dış güvenliği, giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları ve öğrencilerimizin yoğun bulunduğu alanlar bakımından yeniden gözden geçirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, fiziki güvenlik tedbirlerini artırmanın yanında, çocukları ve gençleri şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alanın dikkatle ele alınması gerektiği hususunda ortak bir değerlendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda internet kullanımı, sosyal medya platformlarının etkisi, dijital mecralarda yayılan zararlı içerikler, sanal zorbalık, suçun ve suçlunun özendirilmesi, şiddeti sıradanlaştıran dizi, film ve benzeri popüler kültür unsurlarının çocuklarımız üzerindeki etkileri de çok boyutlu biçimde ele alınmıştır” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Çocuklarımızın davranış dünyasında oluşabilecek risk işaretlerinin zamanında fark edilmesi, aile-okul-kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar belirlenmiştir. Öte yandan, ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin eş güdüm içinde yürütülmesi hususları da ayrıntılı biçimde karara bağlanmıştır. Toplantı sonunda, kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli kararlar alınmıştır”

Muhabir: Anadolu Ajansı