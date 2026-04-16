Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, ülkede art arda yaşanan saldırıların münferit olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, özellikle eğitim alanında yaşanan güvenlik sorunlarına vurgu yaptı. Okulların ve öğrencilerin risk altında olduğunu belirten Damar, yetkililerin gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Açıklamasında, “Korumakla mükellef olduğunuz hiçbir şeyi koruyamıyorsunuz” ifadelerini kullanan Damar, eğitimcilerin, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Toplumun temel değerlerinin zayıfladığını kaydeden Damar, öğretmen, doktor ve hâkim gibi meslek gruplarının görevlerini yerine getirirken kendilerini güvende hissetmesi gerektiğini belirtti.

İktidarın önceliğinin güvenlik ve toplumsal huzur olması gerektiğini kaydeden Damar, yaşanan olayların ardından kapsamlı bir eylem planının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa dileyen Damar, toplumun güvenliği için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı.

