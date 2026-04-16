İstanbul merkezli şirket, 2008 yılında kurulmasının ardından hem iç pazara hem de uluslararası arenada dev markalara ürün tedarik ediyordu.

İflas süreci tamamlanan şirket, üretim tesislerindeki faaliyetlerini tamamen durdurdu.

1.7 milyon adet yıllık üretim yapıyordu

İstanbul’da 3 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan Settriko, yıllık ortalama 1 milyon 700 bin adetlik üretim hacmine sahipti.

Şirket, Türkiye pazarında Boyner, DeFacto ve LC Waikiki gibi devlere ürün sağlarken; Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriyordu.

Dünya devlerinin tedarikçisiydi

Settriko, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 30’dan fazla şirket için üretim yapıyordu. Bu markalar arasında Inditex, Dunnes Stores ve Liberty gibi küresel grupların yanı sıra Weirdfish, Seven Sisters, Voice ve Missamerica gibi özel markalar yer alıyordu.