TÜİK verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 227 bin 887’ye ulaştı. Mart ayında Türkiye genelinde ise 159 binden fazla araç trafiğe katıldı. Aynı verilere göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 543 bin 967 olurken, Tokat’ta 256 bin 391, Amasya’da ise 165 bin 529 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise Mart ayında 159 bin 931 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe katılan taşıtların yarısını otomobiller oluştururken, motosiklet ve kamyonetler de önemli paya sahip oldu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,3 azaldı.

Öte yandan, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 34 milyon 23 bin 986’ya ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,8’ini otomobiller oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ise toplam 426 bin 342 aracın trafiğe kaydı yapılırken, aynı dönemde trafikteki toplam araç sayısında 413 bin 300 adet artış gerçekleşti.

Verilere göre, yeni kayıt yapılan otomobillerde benzinli ve hibrit araçlar öne çıkarken, gri renk en çok tercih edilen renk oldu.