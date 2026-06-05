Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) tarafından, "Building for the Future" (Geleceği İnşa Etmek) temasıyla düzenlenen zirve, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kamu kurumlarının temsilcileri, iş dünyası, akademisyenler ve davetlilerin katıldığı programda sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim, çevresel dönüşüm ve bölgesel kalkınma başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu.

ORKASİFED Başkanı Sermin Kaleli: "Çorum'un hikayesi üretimin, girişimciliğin ve ortak aklın hikayesidir"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, Çorum'un yalnızca güçlü sanayisiyle değil, binlerce yıllık tarihi ve medeniyet birikimiyle de geleceğe yön veren şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Konuşmasına Hitit Kraliçesi Puduhepa'yı anarak başlayan Kaleli, yaklaşık 3 bin 300 yıl önce yaşamış olan Puduhepa'nın savaşların gölgesinde barışı inşa eden önemli bir lider olduğunu belirtti. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması'nın imzalanmasında rol oynayan Puduhepa'nın aynı zamanda dönemin ticaret hayatını geliştiren ve toplumsal düzeni güçlendiren bir devlet insanı olduğunu ifade eden Kaleli, "Bugün onun iz bıraktığı topraklardayız. Barışın söze döküldüğü, medeniyet tohumlarının ekildiği, tarihin geleceğe seslendiği bir kentteyiz. Barışın, kardeşliğin ve medeniyetin başkenti Çorum'dayız." dedi.

Bugün yalnızca bir zirve gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda geleceğe ilişkin ortak bir vizyon ortaya koyduklarını dile getiren Kaleli, tarihin her döneminde güçlü medeniyetlerin kendilerinden önce atılan sağlam temeller üzerinde yükseldiğini söyledi.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren kalkınmanın Türkiye'nin temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Kaleli, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya koyduğu üretim ve sanayileşme vizyonunun bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ilk yıllarında devlet öncülüğünde kurulan fabrikalarla sanayinin temellerinin atıldığını, sonraki süreçte özel sektörün güç kazandığını anlatan Kaleli, 1980'li yıllarla birlikte Türkiye'nin dışa açılarak üretim ve ihracat odaklı yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Çorum'un sanayi yolculuğunun da bu dönüşümün önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Kaleli, şunları kaydetti:

"Çorum'da sanayileşme büyük yatırımlarla değil, ihtiyaçlardan doğan bir girişimcilik ruhuyla başladı. 1962 yılında kurulan modern un fabrikası kentimizin sanayi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. O dönemde yaşanan teknik arızalar ve dışa bağımlılık sorunları karşısında Çorumlu ustalar sorumluluk aldı. Onlar yalnızca makineleri tamir etmediler; makineleri sökerek öğrendiler, öğrendiklerini geliştirerek yeniden ürettiler. Böylece tamir eden ustalar zamanla üretim yapan ustalara dönüştü."

1980 sonrasında Türkiye'nin dünyaya açılmasıyla birlikte Çorum'un da bu sürece hazır olduğunu dile getiren Kaleli, un fabrikaları, tuğla üretimi ve küçük ölçekli işletmelerle başlayan sanayi hareketinin zamanla güçlü bir üretim ekosistemine dönüştüğünü ifade etti.

Kentte makine imalatının geliştiğini, işletmelerin büyüdüğünü ve çözüm üreten bir sanayi kültürünün oluştuğunu vurgulayan Kaleli, "Yerel ustalar zamanla sanayici oldu. Bugün Çorum yalnızca Türkiye için değil, dünyanın birçok ülkesi için üretim yapan güçlü bir sanayi şehridir. İhracattaki performansıyla ülkemizin öne çıkan şehirlerinden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Çorum'un elde ettiği başarının yalnızca ekonomik göstergelerle açıklanamayacağını belirten Kaleli, bu başarıda dayanışmanın, ortak aklın, girişimciliğin ve çalışma kültürünün büyük rol oynadığını söyledi.

Kaleli, "Çorum'un sanayi hikayesi sadece fabrikaların hikayesi değildir. Bu hikaye dayanışmanın, ortak aklın, girişimcilik ruhunun ve alın terinin hikayesidir. Yerelden başlayıp dünyaya açılan bir başarı öyküsüdür. Bu gururu bize yaşatan, emeğiyle, cesaretiyle, üretim gücüyle ve memleketine olan bağlılığıyla Çorum'u dünyaya taşıyan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Elde edilen başarı rakamların değil, inancın, azmin ve çok çalışmanın eseridir." ifadelerini kullandı.



TÜRKONFED Başkanı Sönmez: "Çorum Anadolu'nun üretim gücünü temsil ediyor"

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise kalkınmanın büyük şehirlerin ekonomik göstergelerinden çok Anadolu'nun üretim merkezlerinde şekillendiğini söyledi.

Türkiye'nin yüksek enflasyon, küresel rekabet, enerji ve gıda güvenliği gibi önemli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Sönmez, iş dünyasının üretim, istihdam ve ihracatı sürdürmek için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Sanayinin geleceğinde dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve nitelikli insan kaynağının belirleyici olacağını dile getiren Sönmez, Çorum'un tarımsal kimliğini korurken makine imalatında da önemli bir üretim merkezi haline geldiğini kaydetti.

Çorum'un 2025 yılında ilk kez 5 milyar dolar ihracat hacmini aştığını belirten Sönmez, "Bu başarı tesadüf değildir. Uzun yıllara dayanan üretim kültürünün, girişimciliğin ve ortak çalışma anlayışının sonucudur." ifadelerini kullandı.

Samsun-Mersin hattının yeni sanayi koridorları açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Sönmez, Çorum'da ortaya çıkan üretim ve kalkınma modelinin Türkiye'nin diğer şehirlerine de örnek olabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın: "Çorum artık her alanda Süper Lig'de"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kentin kültür, sanat, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, Çorum'un artık her alanda "Süper Lig'de" yer aldığını ifade etti.

Çorum'un köklü tarihine ve medeniyet birikimine dikkati çeken Aşgın, tarihin ilk yazılı barış anlaşmasının bu topraklarda yapıldığını hatırlattı.

Kentte kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen çalışmaların Çorum'un uluslararası görünürlüğünü artırdığını belirten Aşgın, sanayi ve ticarette de önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

2025 yılı ihracat hedefinin 6,2 milyar dolar olduğunu ifade eden Aşgın, "Küçük atölyelerden dünya pazarlarına açılan işletmelerimiz Çorum'un gurur kaynağıdır. Kentimiz üretim gücü, girişimci ruhu ve öz sermayeye dayalı kalkınma modeliyle dikkat çekmektedir." dedi.



Vali Çalgan: "Çorum güçlü bir kalkınma ekosistemi oluşturuyor

Çorum Valisi Ali Çalgan ise teknolojik dönüşüm, yapay zekâ, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ve küresel rekabet gibi gelişmelerin şehirleri yeni bir dönüşüme zorladığını söyledi.

Kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Çalgan, sosyal refah, eğitim kalitesi, insan kaynağı, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin de kalkınmanın temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

Çorum'un sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü, üretim kapasitesi ve tarımsal gücüyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Çalgan, kentte üniversite, organize sanayi bölgeleri, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla güçlü bir kalkınma ekosistemi oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Sürdürülebilir kalkınmanın ancak ortak akıl ve iş birliğiyle mümkün olacağını dile getiren Çalgan, yatırımcıları destekleyen, girişimcilere fırsat sunan ve şehirlerin rekabet gücünü artıran politikaların önemine işaret etti.

Çalgan, Çorum'un sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası koruyarak geleceğin şehirlerini inşa etme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Zirvenin ilk oturumu, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sefa Targıt'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturuma Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ile Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere katıldı. "Kalkınmanın yeni aklı: Sahadan stratejiye dönüşüm" başlıklı oturumda sürdürülebilir kalkınma ve yerel kalkınma stratejileri ele alındı.

Program kapsamında TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Türkiye'nin havacılık sistemi ve tedarik zinciri yönetimine ilişkin sunum yaptı. KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu ise "KOBİ'ler için destek ve dönüşüm" konulu konuşmasında işletmelere yönelik destek mekanizmalarını anlattı.

Zirvenin ilerleyen bölümlerinde ana salonda "İmalat ve savunma sanayi işbirlikleri", "Avrupa pazarında rekabetin yeni kodları", "Finansmana erişim", "Bölgesel kalkınma", "Geleceğin yeni anahtarı: Yapay zeka", "Dijital geleceğe geçiş: Dönüşen iş dünyası" ve "Yeşil dönüşüm: Maliyet mi kazanç mı?" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen oturumlarda ise "Medeniyetin yeniden inşası", "Medeniyet kulvarı açılış çerçevesi", "Medeniyetin sesi", "Medeniyetten geleceğe Hitit dokusu: Hitit keteni", "Kadın liderliği: Nitelikli gücün yükselişi", "İnsan, ekonomi ve toplumsal dönüşüm" ile "Gençlik yarın biziz" konuları ele alındı.

Zirvede konuşmacı olarak üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve iş insanlarının yanı sıra Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, gazeteci-yazar Saygı Öztürk ve Dr. Ozan Bingöl de yer aldı. Çorum dışından programa katılan öğretim üyeleri Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel ile Prof. Dr. Mehmet Kesim de değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmacılar, sürdürülebilir bir gelecek için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Panel ve sunumların ardından sona eren zirvede, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.