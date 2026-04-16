Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarımızda meydana gelen saldırı olayları, eğitim camiası olarak hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Okullar; çocuklarımızın güvenle öğrenip geliştiği, geleceğe umutla hazırlandığı en kutsal alanlardır. Bu tür şiddet olaylarının eğitim ortamlarında yaşanması asla kabul edilemez.

Bilgi Koleji olarak eğitimde güvenliğin, huzurun ve sağlıklı iletişimin temel öncelik olduğuna inanıyoruz. Şiddetin her türlüsünü açıkça kınıyor, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına toplumun tüm kesimlerini sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki çocuklarımızın fiziksel güvenliği kadar psikolojik güvenliği de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle aileler, eğitimciler ve ilgili kurumlar olarak iş birliği içerisinde hareket etmek, çocuklarımızı şiddetten uzak, sevgi ve saygı temelli bir ortamda yetiştirmek hepimizin ortak görevidir.

Ne yazık ki son dönemlerde eğitimcilerimizin, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının çeşitli şiddet olaylarına maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz. Okullarımızdaki sözlü ya da fiziksel her türlü saldırıyı aynı kararlılıkla kınıyoruz. Eğitimciler, toplumun geleceğini inşa eden en değerli yapı taşlarıdır ve onların güvenliği, saygınlığı ve huzuru tartışmasız bir şekilde korunmalıdır.

Yaşanan bu üzücü olaylardan etkilenen öğrencilere, öğretmenlere ve ailelerine baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Bilgi Koleji olarak öğrencilerimizin güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya ve onları bilinçli, sağduyulu bireyler olarak yetiştirmeye, öğretmenlerimizin saygınlığı ve güvenliğinden taviz vermemeye, kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”