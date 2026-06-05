Çorum Eczacı Odası tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, yeni hizmet binasında gerçekleştirildi. Programa çok sayıda eczacı katılırken, meslektaşlar bayram sevincini birlikte yaşadı.

Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, mesleğin güncel sorunları, sağlık sistemindeki gelişmeler ve mesleğin geleceğine ilişkin konular da ele alındı. Katılımcılar, mesleki beklentiler ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, bayramların paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu belirterek, “Meslektaşlarımızla aynı çatı altında bir araya gelerek hem bayram sevincimizi paylaştık hem de mesleğimizin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunarak mesleki birlikteliğimizi güçlendirdik” dedi.

Ayrıca Eczacı Odası Haysiyet Divanı Başkanı Ecz. Şükrü Günaydın için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK