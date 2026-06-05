Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Alevi Kültür Merkezi tarafından, Emek ve Demokrasi Platformu’nun desteği ile düzenlenen “1. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ile “Rıza Şehri Canlar Buluşması” bu akşam önemli bir buluşmaya evsahipliği yapacak.

“1. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ile “Rıza Şehri Canlar Buluşması” etkinlikleri kapsamında bu akşam türkülerin, deyişlerin, duaz-ı imamların sevilen sesi, aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden Dertli Divani sahne alacak. Daha sonra ise türkülerin ünlü ismi, bağlama üstadı Erdal Erzincan ile eşi Mercan Erzincan Çorum’da konser verecek.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapılacak olan konserler 19.30’da başlayacak. Dede Dertli Divani, ayrıca yarın akşam vakıf binasında gerçekleştirilecek olan görgü cemine de katılacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ