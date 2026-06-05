Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Alevi inancının tarihsel ve toplumsal önemine dikkat çekerek, Aleviliğin barış, kardeşlik ve birlikte yaşamın teminatı olduğunu vurguladı.

“I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi”nin açılışında konuşan Özdel, bu toprakların köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, M.Ö. 1259 yılında Hititler ile Mısır Firavunu II. Ramses arasında imzalanan ve tarihin bilinen ilk yazılı barış anlaşmasına ev sahipliği yapan Anadolu’nun, farklı inançların birlikte yaşadığı bir coğrafya olduğuna işaret etti.

Hititlerin “bin tanrılı halk” olarak anıldığını hatırlatan Özdel, geçmişte farklı inançlara gösterilen ilginin bugün yaşayan inançlara gösterilmediğini ifade etti. Özdel, “Devlet, belediyeler ve kamu kurumları yaşayan inançları ve onların mekânlarını çoğu zaman görmezden gelmekte, egemen inançlar karşısında yok saymaktadır. Alevilerin inançları ve düşünceleri de benzer şekilde yok sayılmaktadır” dedi.

Alevi inancına ait kutsal mekânların korunması gerektiğini vurgulayan Özdel, Osmancık’taki Koyunbaba Dergâhı başta olmak üzere birçok Alevi ziyaret yerinin farklı amaçlarla kullanıldığını ve Alevilerin bu mekânlara yönelik iade taleplerinin karşılanmadığını dile getirdi. Oğuzlar ilçesindeki Karadonlu Can Baba ve Hacı Bektaş Veli ile bağlantılı ziyaret yerlerinin de benzer şekilde Alevilerin kullanımından çıkarıldığını söyledi.

Aleviliğin yalnızca bir mezhep olmadığını belirten Özdel, “Alevilik; tarihsel bir kültür, bir yaşam biçimi ve derin bir toplumsal hafızadır. Bu inanç, barışın ve kardeşliğin temelidir” ifadelerini kullandı.

1980’li yıllarda Çorum’da yaşanan katliamı hatırlatan Özdel, bu acının unutulmayacağını vurgulayarak, sorumluların yargılanması gerektiğini söyledi. Özdel, “Çorum Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız. Dava dosyalarının yeniden açılmasını ve yaşamını yitirenler için bir anıt yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Toplumsal barışın ancak eşitlik ve adaletle mümkün olacağını ifade eden Özdel, “Hukukun ve özgürlüğün olmadığı yerde adalet olmaz; adaletin olmadığı yerde ise kardeşlik kurulamaz” diyerek çağrıda bulundu.

Özdel, düzenlenen kongrenin Aleviliğin bilim dünyasında daha görünür hale gelmesine katkı sunacağını belirterek, bu tür çalışmaların toplumsal barışa hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi