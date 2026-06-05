Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevdeki üçüncü yılına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, eğitim politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Sırma, Yusuf Tekin’in 4 Haziran 2023’ten bu yana yürüttüğü bakanlık döneminde eğitim sisteminin siyasal iktidarın ideolojik çizgisine göre yeniden şekillendirildiğini savunarak, “Eğitimde yaşanan dönüşümün en açık uygulayıcılarından biri olmuştur” dedi.

“KAMUSAL EĞİTİM ZAYIFLATILDI”

Son üç yılda eğitimin kamusal niteliğinin zayıflatıldığını ileri süren Sırma, laiklik ilkesinin aşındırıldığını ve bilimsel eğitim anlayışının dinselleştirme, piyasalaştırma ve merkeziyetçi politikalarla kuşatıldığını ifade etti. Sırma, tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller, karma eğitime yönelik tartışmalar ve “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin bu sürecin somut göstergeleri olduğunu dile getirdi.

Eğitim politikalarının belirlenmesinde öğretmenler, öğrenciler, veliler ve bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınmadığını belirten Sırma, kararların katılımcı ve demokratik süreçler işletilmeden alındığını söyledi.

“EŞİTSİZLİKLER DERİNLEŞTİ”

Eğitim sisteminde eşitsizliklerin arttığını, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını ve müfredatın bilimsel içeriğinin zayıflatıldığını kaydeden Sırma, okulların kamusal eğitim kurumları olmaktan uzaklaştırılarak vakıf, dernek ve cemaatlerle yapılan protokoller üzerinden ideolojik bir yapıya dönüştürüldüğünü belirtti.

Yeni müfredatla birlikte evrim teorisi, bilimsel yöntem ve eleştirel düşünce gibi temel başlıkların geri plana itildiğini söyleyen Sırma, “Tek tip nesil yetiştirme hedefiyle hazırlanan bu model, evrensel değerlerin yerine dini ve milli referansları merkeze almaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUK EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR”

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamalarına da değinen Sırma, çocukların sanayi bölgelerinde ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığını iddia ederek, bu modelin çocuk emeğinin sömürüsüne yol açtığını dile getirdi.

“ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ZAYIFLATILDI”

Öğretmen politikalarına ilişkin eleştirilerde de bulunan Sırma, mülakat sisteminin liyakati ortadan kaldırdığını, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile çalışma barışının bozulduğunu ve öğretmenlerin ekonomik olarak zor durumda bırakıldığını ifade etti.

“EĞİTİMDE KARANLIK TABLO”

Son üç yılın eğitim açısından “karanlık bir dönem” olduğunu savunan Sırma, okullarda hijyen sorunları, personel eksikliği ve öğrencilerin temel ihtiyaçlara erişimde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Eğitim Sen olarak laik, bilimsel, kamusal ve demokratik eğitim mücadelesini sürdüreceklerini belirten Sırma, “Eğitim emekçilerinin örgütlü gücüyle, öğrencilerin ve velilerin eşit ve nitelikli eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi