KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 17 Nisan 2012 günü Gaziantep’te görevi başında hasta yakınları tarafından katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünü “Sağlık Emekçilerine Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan etti.

Konuya ilişkin basın açıklamasında, sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sistem eliyle üretildiği belirtilerek, “Sağlıklı bir toplum için işyerinde, sokakta, evde, her alanda acil demokrasi istiyoruz.” denildi.

SES Genel Sekreteri Ferit Ceylan ve Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Eylem Kaya Eroğlu’nun imzalarını taşıyan açıklamada, sorunun kaynağında çözülmesi gerektiğine dikkat çekilerek özetle şu ifadeler kullanıldı:

“2000’li yıllara kadar hastanelerimizde sadece bir polis memuru adli vakalar için bulunurdu. Şimdi her hastanede onlarca, yüzlerce güvenlik görevlisi var. Fakat şiddet gittikçe tırmanıyor. Şiddet “sağlıkta dönüşüm” denilen ve AKP hükümetleri dönemlerinde hızlandırılan piyasacı uygulamalar yaygınlaştıkça artmaya başladı.”

“Sağlıktaki şiddet sadece hasta ve yakınlarının emekçilere yönelik şiddeti değildir.İşyerlerindeki liyakatsiz yöneticilerin uyguladığı mobbing, muhalif olan sendika üyelerine yönelik siyasal (sürgün, işten atma, açığa alma, soruşturma vb) şiddet, açlık ve yoksulluk sınırı arasında çalışmaya mahkûm edilerek uygulanan ekonomik şiddet gibi birçok şiddet türü ile uğraşıyoruz.”

“Sağlık Bakanlığı, diğer bütün kamu kurumlarına öncülük ederek; ‘sağlıklı bir toplum için şiddetsiz yaşam’ ‘sağlık için demokrasi’ ‘sağlık için herkese iş, aş, insani barınma ve eğitim’ gibi temaları öne çıkaracak tarzda işkolunda örgütlü bizim gibi örgütlerin de desteğini alarak yeni bir kültür oluşması için çalışma yapmalıdır.”