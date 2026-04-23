Çorum Mimarlar Odası İl Temsilcisi Pınar Karakurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Çocuk ve Mimarlık Atölyesi”nin ilkini Adnan Menderes İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Karakurt, etkinlikte çocuklara mimarlık mesleğini tanıtan keyifli bir sunum yapıldığını belirterek, “Mimar kimdir, ne iş yapar gibi konuları öğrencilerle paylaştık. Ayrıca şehrimizdeki önemli mimari yapılar hakkında da bilgi verdik” dedi.

Sunumun ardından öğrencilerin hayal güçlerini ortaya koyma fırsatı bulduğunu ifade eden Karakurt, çocuklardan kendi evlerini tasarlamalarının istendiğini söyledi. Karakurt, öğrencilerin, gördükleri yapıları da göz önünde bulundurarak hayallerindeki evleri makete dönüştürdüğünü dile getirdi.

Atölye çalışmasının çocukların yaratıcılığını geliştirdiğine dikkat çeken Karakurt, “Bu etkinlik sayesinde çocukların mimarlıkla temas kurmasını sağladık. Aynı zamanda onların evlerinden, okullarından ve yaşadıkları şehirden beklentilerini öğrenme fırsatı bulduk” diye konuştu.

Çocuk ve Mimarlık Atölyesi çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Karakurt, etkinliklerin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak şekilde planlandığını belirtti. Karakurt, bu çalışmalarla çocuklara mimarlık bilinci kazandırmayı ve çevrelerine daha bilinçli gözlerle bakmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Etkinliğe katkı sunan öğretmenlere teşekkür eden Karakurt, çocuklara hitaben Mustafa Kemal Atatürk’ün “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız” sözünü hatırlattı.

Karakurt ayrıca, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ