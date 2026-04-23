Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının yıldönümünü kutladı.

23 Nisan 1920 gününün milletimizin küllerinden yeniden doğarak Millî Mücadele’yi meşruiyet ve kararlılıkla yürüttüğü tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Çıplak: “Bu anlamlı gün, milletimizin istiklal adımını attığı ve istikbaline yön verdiği eşsiz bir şahlanışın ifadesidir. O gün Ankara’da yaşanan coşku; dualar, tekbirler ve Kur’an tilavetleri eşliğinde millî iradenin tecelli ettiği unutulmaz bir manzara olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte milletimizin, kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya ilan ettiğini, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesini güçlü bir iradeyle taçlandırdığını belirten Çıplak, Meclisin millî egemenliğin en yüksek temsil makamı olarak Kurtuluş Savaşı’nı zafere taşıyan bir kahramanlık abidesi olduğunu da kaydetti.

MHP İl Başkanı Çıplak mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Bugün de aynı ruh ve inançla, ülkemizin birliğini ve beraberliğini hedef alan her türlü tehdit ve provokasyona karşı sağduyulu ve kararlı duruşumuzu sürdürmek büyük önem arz etmektedir. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da son günlerde yaşanan üzücü olaylar karşısında milletimizin itidalli davranması, devletimizin ilgili kurumlarına olan güvenin korunması ve toplumsal huzurun muhafazası hayati önemdedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız olmak üzere aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, millî mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

