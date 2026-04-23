Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumunun ardından gerçekleştirilen törene CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile yurttaşlar katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, Atatürk Anıtı’na partinin çelengini sundu.

Törende bir konuşma yapan İl Başkanı Solmaz, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bazı okullarda yaşanan şiddet olayları sonucu öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybetmesinin ülkemizi derin bir acıya sevkettiğini belirterek, “Acımız, hüznümüz, öfkemiz büyük ancak çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakma kararlığımız ve mücadelemiz aralıksız sürüyor” dedi.

Büyük zorluklarla kazanılan millet egemenliğinin bugün baskı altında olduğunu söyleyen Solmaz, “Bu sene 23 Nisan’ı; millet iradesinin örselendiği, ulus egemenliğinin iktidar gücüyle baskılandığı, halkın tertemiz oylarının zindanlara hapsedildiği günlerde karşılıyoruz. Buna rağmen umudumuzu yitirmeden demokrasi ve cumhuriyet ilkeleri ışığında mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi