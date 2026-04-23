İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, 23 Nisan mesajında adalet, hukuk ve milli egemenlik vurgusu yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışını 106. Yılı nedeniyle bir açıklama yapan Tekercioğlu,“23 Nisan sadece bir bayram değil; aynı zamanda millet iradesine sahip çıkma, demokrasiyi güçlendirme ve cumhuriyet değerlerini yaşatma günüdür” ifadelerine yer verdi.

Hakan Tekercioğlu, “Çocuklarımız; umutlarımızın, yarınlarımızın ve güçlü Türkiye idealimizin en değerli hazinesidir. Onların iyi eğitim almış, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgür düşünen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR”

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bazı okullarda meydana gelen üzücü olaylara atıfta bulunan ve 23 Nisan’ı buruk kutladıklarının altını çizen Tekercioğlu, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, geleceğimiz olan çocuklara en iyi şekilde sahip çıkmanın ve onlara güvenli, sağlıklı eğitim ortamı sunmanın herkesin temel görevi olduğunu kaydetti.

Bu anlamlı günün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu ifade eden Tekercioğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“GÜÇLÜ GELECEK İÇİN

MUTLU ÇOCUKLAR…”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza verdiği değerin en açık göstergesidir. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, ancak iyi yetişmiş, özgür düşünebilen, adalet duygusu gelişmiş nesillerle mümkündür. Ancak bugün ne yazık ki çocuklarımız; eğitimde fırsat eşitsizliği, artan ekonomik zorluklar ve sosyal sorunlarla karşı karşıyadır. Çocuklarımızın yüzünün güldüğü, hayallerinin büyüdüğü bir Türkiye yerine; kaygıların arttığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tabloyu kabul etmiyoruz.

İYİ Parti olarak bizler; çocuklarımızın eşit, adil ve nitelikli eğitim imkânlarına kavuştuğu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir ailenin çaresizlik içinde kalmadığı bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çocukların mutlu olmadığı bir ülkede, geleceğin güçlü olması mümkün değildir. 23 Nisan sadece bir bayram değil; aynı zamanda millet iradesine sahip çıkma, demokrasiyi güçlendirme ve cumhuriyet değerlerini yaşatma günüdür.

Bizler, millet egemenliğini her şartta savunmaya ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR