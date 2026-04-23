Tunceli'de 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun ölümüyle ilgili sır perdesi, altı yıl süren sessizliğin ardından aralanmaya başladı. Dosyayı raftan indirip bütün delilleri tek tek inceleyerek yeniden soruşturma başlatan isim ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu oldu.

Altı yıl önce kaybolan ve cansız bedenine henüz ulaşılamayan genç kadının dijital izlerinin, telefon mesajlarının silindiği, işin içinde de kamu görevlilerinin bulunduğu yıllar süren sessizliğin ardından ortaya çıktı. Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada artık Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili "Burada yoğun şüpheler var, başsavcımız çok iyi çalıştı dosyaya, bize de söyledi. Gerekli işlemler yapıldı." açıklamasıyla Ebru Cansu'yu geçtiğimiz günlerde tebrik etmişti. Gürlek, dün yaptığı açıklamada, bakanlık olarak soruşturmaya destek verdiklerini şöyle anlatmıştı:

“Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz. Tekrar altını çizmek istiyorum. Soruşturmayı biz yürütmüyoruz.”

Akın Gürlek'in bu açıklamasının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli’ye geldi. Tunceli Adliyesi’ne geçen Tuncay, burada Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile hakim ve savcılar tarafından karşılandı. Ardından adliye binasına geçen Tuncay’ın yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Bu görüşmeyle beraber Gülistan Doku soruşturmasıyla tüm ülkenin dikkatini geçen başsavcı Ebru Cansu görüntülenmiş oldu.



"ORTAYA ATILAN HER İDDİA CİDDİYETLE ELE ALINIYOR"

Adalet Bakanı Gürlek, Tunceli'deki görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

“Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir.” mesajını veren Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; "Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı" kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Haziran 2024'te Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Cansu, ilk iş olarak Gülistan'ın ailesiyle görüşmüş ardından da soruşturmayla ilgili özel ekip kurulmasını istemişti.

“BİR BAŞSAVCIDAN ÖNCE BEN BİR KIZ ÇOCUĞU ANNESİYİM”

Başsavcı, “Bir başsavcıdan önce ben bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan benim de kızım. Ben bu yola başımı koyarım Gülistan’a ne olduğunu bulacağım." demişti.

“ADALETE CAN SUYU OLDU”

Gülistan Doku'nun ablasıysa "Artık umudum kalmamıştı. Bugünü görmemizi kimse sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu ve tarih yazıyor." açıklamasıyla Ebru Cansu'ya teşekkür etmişti.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dahil 12 şüpheli dün tutuklandı. Son olarak Doku ailesinin avukatı tarafından Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına gözaltı ve tutuklama talebiyle başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

Başvuruda, Handan Sonel'in Gülistan Doku olayından haberi olmamasının mümkün olmadığını vurgu yapıldığı belirtildi.

Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

TUNCAY SONEL NEYLE SUÇLANIYOR?

Savcılığın Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği tutuklama talebinde, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından yaşanan usulsüzlükler tek tek sıralandı:

Hastane ve kamera kayıtları: Gülistan Doku kaybolduktan hemen sonra hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.

SIM kart ve sosyal medya operasyonu: Gülistan Doku’nın ailesi tarafından yeniden çıkartılan SIM kartın, valinin talimatıyla adli prosedür dışındaki "yetkisiz" kişilere incelettirildiği ve sosyal medya hesaplarına gizlice girilerek hayati önemdeki verilerin yok edildiği belgelendi.

Sevk yazısında, Tuncay Sonel’in “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

YURT DIŞINDAKİ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi. Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

