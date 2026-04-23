Köy muhtarı Nurettin Akay (63), 31 Mayıs 2019 gecesi teravih namazından döndükten sonra evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Başına isabet eden saçmalar nedeniyle hayatını kaybeden Akay’ın cinayeti, kamuoyunda uzun süre gündem olmuştu.

Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Akay’ın uzaktan akrabası olan Ünal Akay ile eşi, iki kızı ve damadı gözaltına alındı. Şüphelilerden Ünal Akay tutuklanırken, diğer aile üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU AKRABASI TAHLİYE EDİLDİ

Ünal Akay hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ancak yargılama sürecinde, suçun işlendiğine dair kesin ve şüpheden uzak delillerin bulunamaması nedeniyle mahkeme, 4 Ekim 2021 tarihinde sanığın tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

DAVUTOĞLU MECLİS'E TAŞIDI

Cinayet hala faili meçhul olarak kayıtlarda yer alırken, konu yeniden siyasi gündeme taşındı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada dosyanın akıbetine dikkat çekti. Davutoğlu, olayın gerçekleştiği dönemde Çorum Valisi olan ve şu an İçişleri Bakanı görevini yürüten Mustafa Çiftçi’ye çağrıda bulunarak, cinayetin aydınlatılmasını istedi.

Davutoğlu konuşmasında, küçük bir köyde işlenen bu tür bir cinayetin yıllardır çözülememesinin toplumda “cezasızlık algısını” güçlendirdiğini belirtti.