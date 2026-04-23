Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, bölgede buğday ekili alanlarda görülen hastalık ve zararlılara karşı çiftçilere önemli uyarılarda bulundu. Özdemir, özellikle son dönemde etkili olan aşırı yağışların, pas ve septoria hastalıklarının yayılmasını hızlandırdığını belirtti.

Çorum genelinde buğday tarlalarında incelemelerde bulunduklarını ifade eden Özdemir, bazı alanlarda bitki sağlığını tehdit eden ciddi bulgulara rastladıklarını söyledi. Özdemir, “Aşırı yağışlar nedeniyle buğdaylarda pas ve septoria hastalıkları ile bitkinin özüne zarar veren böceklerin arttığını gözlemledik. Çiftçilerimizin bu konuda dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Septoria hastalığı hakkında bilgi veren Özdemir, hastalığın küçük kızıl-kahverengi lekelerle başladığını, zamanla büyüyerek tüm yaprağı kaplayabildiğini ifade etti. Özdemir, “Hastalık genellikle alt yapraklarda başlar ve uygun koşullarda hızla yayılır. Uzayan yağışlar septoria zararını artırır. Bu hastalık sadece buğdayı değil, arpa, tritikale ve çavdarı da etkileyebilir” diye konuştu.

Hastalıkla mücadelede kültürel yöntemlerin önemine dikkat çeken Özdemir, dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi, sık ekimden kaçınılması, ekim nöbeti uygulanması ve azotlu gübre kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguladı. Gerekli durumlarda kimyasal mücadeleye başvurulabileceğini belirten Özdemir, bazı bölgelerde ikinci ilaçlamanın da gerekebileceğini dile getirdi.

Pas hastalıklarına da değinen Özdemir, sarı pasın ilkbaharda erken dönemde ortaya çıktığını, kahverengi pasın yapraklarda görüldüğünü, kara pasın ise en son ortaya çıkan ve en yıkıcı tür olduğunu ifade etti.

Uygun sıcaklık ve nem koşullarında bu hastalıkların hızla yayılarak ürün kaybına neden olabileceğini belirten Özdemir, pas hastalığıyla mücadelede ise zamanında yabancı ot kontrolü yapılması, dayanıklı çeşit kullanılması ve gerekli durumlarda yeşil aksam ilaçlamasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan bölgede son günlerde buğdayın özünü tüketerek zarar veren kırmızı renkli böceklerin de görülmeye başladığını söyleyen Özdemir, verim ve kalite kaybı yaşanmaması için çiftçilerin zirai ilaçlarla mücadeleye yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Özdemir, üreticilere tarlalarını düzenli kontrol etmeleri çağrısında bulunarak, erken müdahalenin büyük kayıpların önüne geçeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: SELDA FINDIK