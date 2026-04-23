Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, gerek millet iradesinin örselenmesi, yok sayılması, gerekse bazı okullarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 23 Nisan’ı bayram tadında kutlayamadıklarını belirtti.

Solmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bazı okullarda yaşanan şiddet olayları sonucu öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybetmesinin ülkemizi derin bir acıya sevkettiğini hatırlatan Solmaz, “acımız, hüznümüz, öfkemiz büyük ancak çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakma kararlığımız ve mücadelemiz aralıksız sürüyor” dedi.

“MİLLETİN İRADESİ ZİNDANLARA ATILIYOR”

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıyla birlikte cumhuriyetimizin ilan edilmesi yolunda özgürlük ve bağımsızlığımızın temellerinin atıldığını dile getiren Solmaz, 23 Nisan’ın milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak, tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gün olduğunu vurguladı.

23 Nisan’ın millet iradesinin ta kendisi olduğunu dile getiren Solmaz, “milletin iradesi zindanlara atılıyor. Milletin iradesine, ulusal egemenliğe yönelik sistemli bir müdahale var” dedi.

“MİLLET EGEMENLİĞİ BASKI ALTINDA”

Büyük zorluklarla kazanılan millet egemenliğinin bugün baskı altında olduğunu kaydeden Solmaz, “Bu sene 23 Nisan’ı; millet iradesinin örselendiği, ulus egemenliğinin iktidar gücüyle baskılandığı, halkın tertemiz oylarının zindanlara hapsedildiği günlerde karşılıyoruz. Buna rağmen umudumuzu yitirmeden demokrasi ve cumhuriyet ilkeleri ışığında mücadelemizi sürdürüyoruz. “Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır” diyoruz.

Bizlere emanet edilen cumhuriyetimizi; demokratik, laik, sosyal, hukuk devletimizi sonsuza kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

“ADALETİN VE HUKUKUN HÂKİM OLDUĞU BİR TÜRKİYE UMUDUYLA”

Solmaz, adaletin ve hukukun, barışın hâkim olduğu bir Türkiye umuduyla tüm yurttaşların bayramını kutladı.

Solmaz, “23 Nisan; kurtuluştan kuruluşa uzanan o meşakkatli yolun, milletimizin bağımsızlık sevdasının ve halk egemenliğinin taçlandığı gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920, sadece Anadolu’nun değil, tüm mazlum ulusların ufkunu aydınlatan bir güneş olmuştur. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir’ sözü, bugün yaşadığımız derin krizlerin çözüm adresini de işaret etmektedir” diye konuştu.

Anayasanın 6. maddesi olan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü hatırlatan Solmaz, “Halk iradesini ulusun tek hakimi kılmıştır. Ancak bugün, halk iradesiyle seçilen belediye başkanları ve milletvekilleri iktidarın siyasi hırsları neticesinde tutsak edilmekte, halkın en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkı gasp edilmektedir. Hukuksuz yargılamalarla milletin iradesi hiçe sayılmakta, demokratik kazanımlarımız siyasi operasyonlarla gölgelenmektedir. Tek adam rejiminin; hukukun üstünlüğünü yok sayan, adaleti ayaklar altına alan ve yargıyı siyasallaştıran uygulamaları, kutsal mücadelelerle elde ettiğimiz kazanımları fiilen tasfiye etme noktasına getirmiştir. Mahkemelerin adeta iktidar ofisi gibi çalışması ve siyasi rakiplerin yargı eliyle saf dışı bırakılması, 86 milyonun anayasal düzene olan güvenini sarsmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HUKUK DEVLETİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Cumhuriyetin kurucu partisi olduklarını vurgulayan Solmaz, “Adaletsizliklere ve hukuksuzluklara son verecek, hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Ülkemizi bu karanlıktan çıkarıp yeniden aydınlığa kavuşturacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı ve vatan uğrunda şehit düşen atalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR