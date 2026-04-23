Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aşgın mesajında, 23 Nisan 1920’nin, millet egemenliğinin ilan edildiği en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu anlamlı gün, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle bağımsızlığımızın ve milli iradenin hâkimiyetinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir milattır. Gazi Meclisimiz, Milli Mücadele’nin karargâhı olmuş, en zor şartlarda milletimize umut, cesaret ve güç aşılamıştır.

Aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, kahraman ordumuzla birlikte vatanımız uğruna büyük fedakârlıklar göstermiş ve tarihe altın harflerle yazılan zaferler kazanmıştır. Milli iradenin tecelligâhı olan Meclisimiz, geçmişten bugüne darbe ve vesayet girişimlerine karşı dimdik durarak demokrasimizin en güçlü teminatı olmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında da hedef alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin sarsılmaz iradesini temsil etmeye devam ederek gazilik unvanını bir kez daha perçinlemiştir. 106 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da milli egemenliğin ve bağımsızlığımızın sembolü olmaya devam edecektir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. 23 Nisan; milli birlik ve beraberliğimizin, demokrasiye olan inancımızın ve aydınlık yarınlara dair umutlarımızın en güçlü simgelerinden biridir.

Çocuklarımız; sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri, yarınlarımızın mimarlarıdır. Onların en iyi şartlarda yetişmesi, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıması için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

