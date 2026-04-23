Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Atatürk Anıtı’nda program düzenlendi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çelenk sunma töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Çelenk sunma töreninin ardından program, İskilip yolu üzerindeki yeni spor salonunda devam etti.

Muhabir: Haber Merkezi